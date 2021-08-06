Jannik Müller

№18
Нападающий
Jannik Müller
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. кубок
06.08.2021 06 авг. 2021 пт 21:45
Мюнхен 1860
1(5) : 1(4)
Дармштадт
06.08.2021 06 авг. 2021 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала