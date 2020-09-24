Jani Atanasov
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Галатасарай
2 : 0
Хайдук
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Галатасарай
2
Хайдук
0
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 16:30
Ренова
0 : 1
Хайдук
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 16:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ренова
0
Хайдук
1
был в запасе