Jamie Paterson
№7
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бристоль Сити
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 76'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Кубок, 1/8 финала