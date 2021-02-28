Jakub Ojrzyński
№75
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
был в запасе