Jairo da Silva
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Галатасарай
2 : 0
Хайдук
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Галатасарай
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 16:30
Ренова
0 : 1
Хайдук
7'
7'
7'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 16:30
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ренова
0
Хайдук
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд