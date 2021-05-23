J. Siwe
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 37 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Дижон
1 : 5
Метц
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1
Метц
5
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур