J. Lowe
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Динамо
0 : 3
Дармштадт
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
0
Дармштадт
3
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Динамо
4 : 1
Гамбург
23'
23'
23'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Динамо
4
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала