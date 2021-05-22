J. Kaparos
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
был в запасе