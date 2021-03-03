J. Hildebrandt
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 1' - 70' / Германия. Кубок, 1/4 финала