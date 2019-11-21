Ивица Олич
№40
Нападающий
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Команда
Мюнхен 1860
Возраст
41
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Олич не исключал переход в «Спартак», если тот предложит ему хороший контракт. Даже когда играл в ЦСКА
#Ивица Олич
23 апреля, 21:54
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
21 апреля, 23:00
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
22 марта, 14:41
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22