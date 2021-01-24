Isaiah Brown
№24
Нападающий
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Сезон:
2020/2021
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Эвертон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала