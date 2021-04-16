Isaac Price
№60
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе