Isaac Karamoko
№26
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе