Ilya Mikhailovich Gribakin
№57
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
был в запасе