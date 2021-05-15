Василий Илик
№35
Защитник
Подписаться
Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
19
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 48'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 48' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе