Илья Шкурин

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Футбол
Киевское «Динамо» арендовало Шкурина у ЦСКА
#Илья Шкурин
Футбол
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
#Илья Шкурин
Футбол
Шкурин забил два гола в сезоне РПЛ. Чалов – столько же, но сыграл в три раза больше минут
#Илья Шкурин
Футбол
Шкурин впервые с 22 августа вышел в стартовом составе ЦСКА
#Илья Шкурин
Футбол
Шкурин забил первый гол в РПЛ
#Илья Шкурин
Футбол
Шкурин из ЦСКА отказался играть за сборную. Из-за режима Лукашенко
#Белоруссия