Илья Шкурин

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«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина
#Белоруссия
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов
#Илья Шкурин