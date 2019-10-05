Игорь Дворяшин
№68
Защитник
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Команда
Тамбов
Возраст
20
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе