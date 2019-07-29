Игорь Чешкала

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«Очень грустно и стыдно, что на Универсиаду потратили 75 млрд рублей, а тушить пожары в Сибири – дорого и невыгодно». Русские футболисты говорят о проблеме
#Игорь Чешкала