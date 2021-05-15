Владислав Игнатенко
№90
Полузащитник
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Команда
Шинник
Возраст
23
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
53'
53'
53'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
53'
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
90'
90'
90'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур