Данил Игнатенко
№97
Полузащитник
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Команда
Возраст
24
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Ференцварош
0 : 0
ЦСКА
18'
18'
18'
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ференцварош
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
ЦСКА
0 : 1
Ференцварош
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Ференцварош
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур