Хуан Иглесиас
№29
Защитник
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Команда
Хетафе
Возраст
22
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 0
Хетафе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Хетафе
2 : 1
Леванте
88'
88'
88'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Леванте
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 15:00
Хетафе
0 : 1
Эйбар
09.05.2021 09 мая 2021 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0
Эйбар
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 15:00
Уэска
0 : 2
Хетафе
90'
90'
90'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0
Хетафе
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе