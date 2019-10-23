Ибраима Конате
№6
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 мая 1999 (22) года
Рост
193
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)
#РБ Лейпциг
23 октября 2019, 14:30