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Коронавирус
Ильдрен Ибрахимай
№17
Нападающий
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Команда
Урал
Возраст
25
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
был в запасе
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Химки
1 : 0
Урал
85'
85'
85'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 20 тур