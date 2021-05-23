Ibrahim Karamoko
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе