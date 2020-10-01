I. Pinto

№0
Нападающий
I. Pinto
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
Риу Аве
2(8) : 2(9)
Милан
209'
209'
209'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
209'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Риу Аве
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Бешикташ
1(2) : 1(4)
Риу Аве
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бешикташ
1
Риу Аве
1
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Борац
0 : 2
Риу Аве
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Борац
0
Риу Аве
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд