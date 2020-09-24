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Хоакин Санчес Родригес
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Николас Отаменди
Алексей Миранчук
Набиль Фекир
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
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Дания
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ЦСКА
Спартак
Зенит
Локомотив
Барселона
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Ливерпуль
Легия
Рома
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
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Россия
Спартак
Хоакин Санчес
Лионель Месси
АПЛ
Криштиану Роналду
Золотой мяч
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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ЧГК
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I. Petryak
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I. Petryak
№0
Нападающий
I. Petryak
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:00
Фехервар
0(4) : 0(1)
Реймс
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Фехервар
0
Реймс
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:00
Стандард
3 : 1
Фехервар
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стандард
3
Фехервар
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Хибернианс
0 : 1
Фехервар
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хибернианс
0
Фехервар
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд