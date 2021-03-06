I. Mboup
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
Алес
1 : 2
Монпелье
81'
81'
81'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Алес
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала