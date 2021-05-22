Hugo Sotelo
№44
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Сельта
2 : 3
Бетис
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Бетис
3
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Барселона
1 : 2
Сельта
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1
Сельта
2
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
был в запасе