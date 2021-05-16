Даниил Худяков
№53
Вратарь
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Команда
Локомотив
Возраст
17
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
был в запасе