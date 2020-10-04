Хуан Мата
№8
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
33
Рост
170
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
#Хуан Мата
04 октября 2020, 16:40
Коронавирус разорил ресторан Маты в Манчестере. Убытки почти в 1 млн, хотя там тусили даже игроки «Манчестер Сити»
#Хуан Мата
17 сентября 2020, 16:18