Айдин Хрустич
№7
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
24
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
36'
36'
36'
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Майнц
86'
50'
86'
50'
86'
50'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:30
86'
минуты: 29' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1
Майнц
1
минуты: 29' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Айнтрахт
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2
Аугсбург
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 3
Вольфсбург
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
4
Вольфсбург
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Айнтрахт
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
2
был в запасе