Петко Христов
№18
Защитник
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Команда
Тернана
Возраст
22
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
Россия
1 : 0
Болгария
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Россия
1
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь