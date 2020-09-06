Сантери Хостикка
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
23
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе