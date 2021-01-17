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Фрейзер Хорнби
№18
Полузащитник
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Команда
Реймс
Возраст
21
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Ланс
4 : 4
Реймс
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4
Реймс
4
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
80'
80'
80'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур