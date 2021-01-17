Фрейзер Хорнби
№18
Полузащитник
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Команда
Реймс
Возраст
21
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Ланс
4 : 4
Реймс
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4
Реймс
4
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
80'
80'
80'
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур