Эрьон Ходжалари
№28
Защитник
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Команда
Тирана
Возраст
25
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
Уэльс
0 : 0
Албания
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Уэльс
0
Албания
0
был в запасе