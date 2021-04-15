Джеймс Хиллсон
№45
Вратарь
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Команда
Арсенал
Возраст
20
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
был в запасе