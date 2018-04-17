Макс Хилэр
№17
Полузащитник
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Команда
Шоле
Возраст
35
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 22:00
Лез Эрбье
2 : 0
Шамбли
65'
65'
65'
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лез Эрбье
2
Шамбли
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/2 финала
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 20:30
Шатору
1(3) : 1(4)
Шамбли
33'
33'
33'
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
1(3)
Шамбли
1(4)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:30
Авайон
0 : 2
Шамбли
13'
13'
13'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:30
13'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авайон
0
Шамбли
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала