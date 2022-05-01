Аарон Хики

№3
Защитник
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Ближайший матч
Рома - Болонья
Команда
Болонья
Гражданство
Шотландия
Возраст
19
Рост
175
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. серия а
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
Рома
-:-
Болонья
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
-
Болонья
-
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Болонья
2 : 1
Интер
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
6'
6'
6'
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
6'
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
Болонья
2 : 0
Сампдория
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
20.03.2022 20 марта 2022 вс 22:45
Болонья
0 : 1
Аталанта
20.03.2022 20 марта 2022 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
06.03.2022 06 марта 2022 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Торино
06.03.2022 06 марта 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
Болонья
2 : 1
Специя
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
Болонья
0 : 2
Наполи
17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Ювентус
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 14:30
Болонья
2 : 3
Фиорентина
83'
83'
83'
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 14:30
83'
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Фиорентина
3
был в запасе
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
Болонья
1 : 0
Рома
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Венеция
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0
Венеция
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 22:45
Болонья
2 : 0
Кальяри
71'
71'
71'
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 21:45
Болонья
2 : 4
Милан
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 13:30
Болонья
3 : 0
Лацио
68'
68'
68'
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 13:30
68'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 19:30
Болонья
2 : 2
Дженоа
49'
49'
49'
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 19:30
49'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 21:45
Болонья
1 : 0
Верона
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 19:30
Болонья
3 : 2
Салернитана
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
3
Салернитана
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Ювентус
1 : 1
Болонья
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
Милан
0 : 0
Болонья
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур