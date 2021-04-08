Карл Хейн
№44
Вратарь
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Команда
Арсенал
Возраст
19
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
был в запасе
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
был в запасе