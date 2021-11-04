Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Карим Бензема
Илья Садыгов
Самуэль Чуквуэзе
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Роберто Фирмино
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Россия
Китай
Италия
Иран
Нидерланды
Англия
СССР
США
Дания
Франция
Никарагуа
Спартак
ЦСКА
Зенит
Челси
Вильярреал
Химки
Барселона
Локомотив
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Россия
РПЛ
ЧМ-2022
Евро-2020
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Карим Бензема
Спартак
Лига Европы
АПЛ
Илья Садыгов
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Hector Yuste
Поделиться:
Hector Yuste
№44
Нападающий
Hector Yuste
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
лига европы
04.11.2021
04 нояб. 2021
чт
20:45
Омония
1 : 1
Базель
04.11.2021
04 нояб. 2021
чт
20:45
был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Омония
1
Базель
1
был в запасе
21.10.2021
21 окт. 2021
чт
22:00
Базель
3 : 1
Омония
21.10.2021
21 окт. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Базель
3
Омония
1
был в запасе
16.09.2021
16 сент. 2021
чт
17:30
Кайрат
0 : 0
Омония
69'
69'
69'
16.09.2021
16 сент. 2021
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Кайрат
0
Омония
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 тур