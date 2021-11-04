Hector Yuste

№44
Нападающий
Hector Yuste
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
Омония
1 : 1
Базель
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Омония
1
Базель
1
был в запасе
21.10.2021 21 окт. 2021 чт 22:00
Базель
3 : 1
Омония
21.10.2021 21 окт. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Базель
3
Омония
1
был в запасе
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 17:30
Кайрат
0 : 0
Омония
69'
69'
69'
16.09.2021 16 сент. 2021 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Кайрат
0
Омония
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 тур