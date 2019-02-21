Харун Текин
№35
Вратарь
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Команда
Фенербахче
Возраст
32
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала