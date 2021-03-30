Матей Халуш
№37
Защитник
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Команда
Слован
Возраст
23
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
Испания (мол.)
2 : 0
Чехия (мол.)
74'
74'
74'
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Испания (мол.)
2
Чехия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Словения (мол.)
1 : 1
Чехия (мол.)
56'
56'
56'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Словения (мол.)
1
Чехия (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур