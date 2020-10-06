Хаким Зиеш
№22
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Марокко
Дата рождения
19 марта 1993 (28) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
27 марта 2020, 13:03
Если не завершить сезон до июля, клубный футбол превратится в хаос
#Футбол
26 марта 2020, 16:45
Промес притащил ребенка из академии прямо на тренировку «Аякса»
#Квинси Промес
11 марта 2020, 15:05
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
#Квинси Промес
26 сентября 2019, 10:42