Харис Хайрадинович
№18
Полузащитник
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Команда
Гент
Возраст
27
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Польша
3 : 0
Босния и Герцеговина
83'
83'
83'
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 74' - 90'
Лига наций. Лига А, 4 тур
Польша
3
Босния и Герцеговина
0
минуты: 74' - 90' / Лига наций. Лига А, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Босния и Герцеговина
0 : 0
Нидерланды
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Нидерланды
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
24'
24'
24'
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
24'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Италия
1
Босния и Герцеговина
1
был в запасе