Habib Keita
№33
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
был в запасе