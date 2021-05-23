Мало Густо
№17
Защитник
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Команда
Лион
Возраст
18
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Лион
2 : 3
Ницца
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ницца
3
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
Лион
2 : 3
Лилль
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2
Лилль
3
был в запасе