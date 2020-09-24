Александре Гурешидзе
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
26
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд