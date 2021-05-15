Батраз Гурциев
№70
Защитник
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Команда
Возраст
22
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе