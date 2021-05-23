Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Денис Черышев
Мануэль Нойер
Ивица Олич
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Тамбов
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
РПЛ
Лига чемпионов
Неймар
Криштиану Роналду
Болгария
Северная Македония
Лионель Месси
Херенвен
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Пап Гуйе
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Марсель
Возраст
22
Рост
187
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
90'
90'
90'
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
45'
45'
45'
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
73'
73'
73'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
90'
90'
90'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
49'
49'
49'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
90'
90'
90'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
55'
55'
55'
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 18' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 18' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
29'
29'
29'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
Показать все игры